Břeclavští Lvi se zpojilli do již tradičního Týdne hokeje a pozvali na zimní stadion malé sportovní adepty, aby si vyzkoušeli první krůčky na bruslích a s hokejkou. Za pěkné fotky děkujeme Lukáši Hrdličkovi.

Břeclavští Lvi se zapojili do desátého Týdne hokeje a poslední listopadovou sobotu pozvali na zimní stadion děti, aby si vyzkoušely hokejový trénink. | Foto: Lukáš Hrdlička

"Na akci Pojď hrát hokej, kterou jsme v rámci Týdne hokeje připravili. přišlo osmatřicet šikovných, nadšených a veselých dětí. Některé z nich udělaly na ledě úplně první krůčky. Zjistily jak říkaly, že to klouže a je to studené! A dle úsměvu je to opravdu bavilo, což nás nejvíc těší Děkujeme rodičům, že si našli čas a své děti přivedli," hodnotili sobotní setkání pořadatelé.