Queenie ve Valticích? Královská zábava i pro náročné posluchače

Nezáleží na tom, jestli jste znalci diskografie britské kapely Queen nebo si chcete poslechnout hlavně světoznámé hity v podání české formace Queenie. Umí to rozjet stejně dobře pomocí rockových fláků, jako vám o pár minut později vehnat slzu do oka smutnějším songem. Pokud se chcete přenést na téměř 120 minut do 80. a 90. let minulého století, s Queenie to byla jedinečná možnost.

Queenie ve Valticích? Královská zábava i pro náročné posluchače | Foto: Martin Daneš

Hudebně i choreograficky dokonalá show českého Freddieho Mercuryho alias Michaela Klucha, u které není nouze ani o překvapivé momenty, si v pátek 18. srpna ve vinařství Chateau Valtice nenechala ujít tisícovka návštěvníků minimálně tří generací. Zpříjemnění letního večera. Kapela DenWer zahrála v Lednici Byli jste mezi nimi nebo se chystáte na některou z dalších valtických zastávek série koncertů Hudba na vinicích? V září nabídne ještě Tomáše Kluse nebo rockovou kapelu Škwor.