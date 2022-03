Ples byl opravdu moc krásný. Nevím, možná se nám to všem jen zdálo, vzhledem k okolnostem a dlouhé pauze v konání akcí, ale řekla bych, že jeden z nejhezčích, co jsem v Morkůvkách zažila. Kulturák praskal ve švech. Sice chybělo dost místních, kteří pravidelně chodí, některými jsem byla upozorněna, že není vhodná doba na pořádání plesu a vůbec veselení se. A já si naopak myslím, že právě v takové době je to nejdůležitější - udržovat zdravou mysl a pospolitost, aspoň na chvíli vymazat chmurné myšlenky. A snad si, v souvislosti se současnými událostmi, uvědomit, že ta možnost vůbec není samozřejmostí. Přišlo hodně přespolních a zejména mladých lidí, většina z nich v krojích - další věc, které bychom si měli hodně vážit. Ale plesu se zúčastnila a dokonce i k tanci byla vyzvána bývala paní starostka Růžena Knollová, která před několika dny oslavila skvělou devadesátku. Morkůvecký krojový ples se zkrátka vydařil a ve spojení s opět skvělou Lácarankou to nemohlo dopadnout jinak.