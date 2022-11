Letos jsme již tradičně navštívili v rámci Svatomartinských oslav pálavský kraj a stálo to za to. V pátek v podvečer se Mikulovském zámku uskutečnilo již tradiční svěcení mladého vína, kde plný sál do večerních hodin ochutnával letošní úspěchy zdejších vinařů. Večer se neobešel bez svatomartinské husičky a věcí s tím souvisejících. Sobota byla ve znamení jarmarku, lidského hemžení, kulturního programu a všudy přítomných stánků s lahodným mokem. Dá se říct, že letošní svátek se velmi povedl. Nezbývá. než se těšit na další na příští ročník.