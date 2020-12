Dolní Dunajovice si v prosinci připomínají výročí svého nejvýznamnějšího rodáka. Před sto padesáti lety, 14. prosince 1870, se zde narodil Karl Renner, první rakouský kancléř a pozdější prezident. K připomínce tohoto výročí opravuje park naproti místu, kde stával Rennerův rodný dům. Po dokončení prací ponese park Rennerovo jméno.

Dolní Dunajovice vzpomínají na výročí narození Karla Rennera, dunajovického rodáka a prvního rakouského kancléře. Foto: archiv obce | Foto: Deník / VLP Externista

Středobodem celého parku bude tzv. Rennerova růže. Na přelomu tisíciletí byla před demolicí převezena z prezidentova rodného domu a vysazena do vídeňské Volksgarten, naproti rakouskému parlamentu. Nyní se tedy její část symbolicky vrátí zpět do Dolních Dunajovic, do Parku Dr. Karla Rennera. Dolní Dunajovice v úzké spolupráci s Rakousko-českou společností letos chystaly slavnostní pojmenování a otevření zrekonstruovaného parku. Mělo se konat 12. prosince za účasti významných hostů z České republiky i z Rakouska. Celá akce však musela být kvůli opatřením souvisejícím s pandemií koronaviru přesunuta do roku 2021.