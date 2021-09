Přihlásila se stovka posádek a mezi účastníky byl i herec David Suchařípa. Do vozu na rally v regionu nesedal poprvé.

Zvířený prach na trati Rally Vyškov se ještě úplně nevrátil do normálu, my vám již přinášíme fotografie z oblíbené podívané všech milovníků rychlých aut a nebezpečných úseků. Za působivé snímky děkujeme pánům Jiřímu Baranovi a Mirkovi Procházkovi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.