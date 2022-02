Na to, že je Břeclav menším okresním městem, se může pyšnit poměrně velkým stadionem, za který by se nemusely stydět ani některé extraligové kluby. S jeho stavbou se započalo na jaře 1969, během prvních dvou let se stadion potýkal s nezájmem místních podniků, a tak se na stavbě mnohdy podíleli i dobrovolní nadšenci. Kluziště bylo dokončeno v listopadu 1972 a po měsíčním zkušebním provozu bylo slavnostně otevřeno 1. prosince 1972 zástupci města a okresu Břeclav. V roce 1974 už bylo postaveno i zázemí pro hráče, šatny a strojovna.