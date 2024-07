Máme léto, a i s horkým počasím které k létu patří, je období prázdnin a dovolených tím, které přináší i zvýšený provoz na silnicích. Když jej sleduji, hlavně jak si počínají účastníci silničního provozu, mám z toho co vidím, diplomaticky řečeno, silně nepříjemné pocity. Vím, že se doba a silniční provoz od doby kdy jezdily po silnicích tyto Škody 706 R nebo "Trambusy " změnily, ale podle mého názoru pořád platí ty "šoférské zkušenosti", které mě učil otec. To byl člověk, který "měl v ruce" volant sedmdesát dva let a jezdil i jako řidič z povolání, jak se tehdy říkalo, a já se vlastně po silnici pohybuji již padesátým rokem. Proto si troufnu tvrdit, že jsem již něco na silnici viděl, ale to co vidím na silnici dnes, se mi spíše nelíbí.

Co mi na dnešních účastnících silničního provozu vadí? Vím, že se budu opakovat, ale i opakování je matka moudrosti. Toho co mi vadí, je více. Spěcháme, nevím kam, nevím proč. Heslem dnešní doby se stalo "nestíhám, nemám čas", přitom je času až moc, jen si ho musíme správně zorganizovat.

Vím, že se mnou nebudete souhlasit, ale toto je má zkušenost. Stačí když si to, co mám za úkol, rozdělím na nutné, na to co může počkat a na to s čím si nemusím lámat hlavu, potom i můj den vypadá úplně jinak. Stále při silničním provozu platí, je to poněkud tvrdé heslo, ale stále platné, že je lépe být v šest doma, než v deset v márnici, na to bychom neměli zapomínat. Život je krásný, tak proč kvůli ušetřeným pěti minutám riskovat, že o něj můžeme přijít. Možná by stačilo místo zbytečného spěchu vyjet o patnáct minut dříve a jízda by mohla vypadat úplně jinak.

Vím, že každý na silnici jednou začínal, proto se nijak nezlobím na ty začínající řidiče kteří ještě nemají tu "vyježděnou rutinu". Souhlasil bych s tím, kdyby každý nový řidič, který začíná s ježděním, měl na svém automobilu samolepku s označením "Z", jako začátečník. Není to proto, že bych chtěl začínající řidiče nějak utiskovat, ale když již "vyježděný řidič" dojede automobil na kterém je "zetko", tak již může počítat s tím, že by mu mohl tento řidič udělat nějaký problém, i kdyby nechtěl, protože na silnici teprve získává praxi a učí se, jak se chovat v silničním provozu.

Mobily jsou takovou součástí naší doby, že říkám že nyní je doba mobilová. Nemohu se ubránit dojmu, že nejsem na dnešní dobu "in", protože nenosím pořád mobil v ruce a pořád se do něj nedívám, naopak mám jej v kapse a vytahuji jej jen, když vyloženě musím. Mobil je podle mého názoru dobrý sluha, ale špatný pán, nejvíce mě rozčiluje když vidím řidiče za volantem s mobilem v ruce, jak se do něj dívá. Je mi záhadou jak může bezpečně řídit, když kromě silnice sleduje i mobil. Vím, že mě za to co napíši, hodně čtenářů odsoudí a budou dokazovat že nemám pravdu, ale mít za volantem mobil v ruce a při tom telefonovat, za to bych byl nemilosrdný. Žádný pardon bych nepřipustil, protože to je nejlepší cesta k tomu, aby takový řidič způsobil dopravní nehodu.

Vím, že v panujících vedrech musí i řidič dodržovat pitný režim, souhlasím, jen jej nesmí dodržovat pitím piva. Správně mi to řekl kamarád, který jezdil v ČSAD, lidově ale pravdivě: "Buď chlastám nebo řídím, ale obojí společně dělat nemohu, protože to k ničemu dobrému nevede."

Máme krásně letní počasí, proto se ani nedivím, že se objevilo plno cyklistů. Nechci řidiče ani cyklisty házet do jednoho pytle, vím, že jsou dobří i ti špatní, ale bohužel s cyklisty nemám dobré zkušenosti. Netvrdím že je to pravidlem, to je jen má zkušenost. Nechci je nijak shazovat, ale když vidím, jak se cyklisté v provozu chovají, podle jejich chování říkám cyklistům "kamikadze". Plně dodržují pravidlo, že cyklisté mají práva a řidiči povinnosti, i když to není nikde oficiálně napsáno.Pokud si správně pamatuji z vyhlášky o pravidlech silničního provozu, cyklisté mají jet jednotlivě za sebou při pravém okraji vozovky, to je napsáno ve vyhlášce, ale realita je poněkud jiná. Cyklisté jedou dva vedle sebe v srdečném rozhovoru metr od kraje vozovky, a že za nimi jedou automobily, to je nějak moc nezajímá. Vidět cyklistu, jak dává při vjezdu na silnici přednost automobilům, to je, nejen pro mě, neskutečný zážitek, i když by to podle vyhlášky o pravidlech silničního provozu měla být normální věc.

Již jsem si zvykl, že na chodníku, který je pro chodce uskakuji před jedoucími cyklisty, kteří někdy i na chodce zazvoní, aby jim uhnuli. Nyní se k cyklistům přidali i jezdci na koloběžkách, tak se snažím pochopit, jestli chodník slouží chodcům, nebo je určen pro cyklisty a jezdce na koloběžkách. Včera jsem ve Zprávách slyšel informaci, která mě nenechává klidným ve vztahu k cyklistům. Vloni se u nás stalo více než pět tisíc nehod cyklistů, při tom více než třetina cyklistů byla pod vlivem alkoholu. Dá se k tomu něco dodat?

Chodci, to je také kapitola sama pro sebe. Jsou přesvědčeni, že na přechodech mají absolutní přednost, to není pravda, nevím, jak je to přesně ve vyhlášce o pravidlech silničního provozu napsáno, ale logicky mi vychází, že chodec nesmí na přechod vstoupit tak, aby přijíždějící řidič musel náhle změnit směr a rychlost jízdy, případně zastavit, ale když je již zřejmé, že chce chodec na přechodu přejít, musí mu to umožnit případně i tím, že buď zastaví nebo změní rychlost jízdy tak, aby chodec mohl bezpečně přejít.

Když k tomu všemu ještě připočítám sluchátka na uších chodců, díky kterým neslyší přijíždějící vozidla, nebo upřený pohled do mobilu tak, že nesledují dění kolem sebe ani přijíždějící vozidla, zdá se mi, že ztrácí pud sebezáchovy. Mám osobní zážitek, je sice již čtyřicet pět roků starý, ale vytahoval jsem přejetého zespod Trambuse. Byl to mladý sebevrah, ale určitě mi dáte za pravdu, že nechci vidět, ale hlavně zažít něco podobného znovu. Vím, že to co jsem napsal není nijak pěkné čtení, se kterým nemusíte souhlasit. Je to pohled člověka který se v dopravě a kolem silničního provozu pohybuje padesát roků, něco jsem již na silnici viděl a zažil, a stále zastávám názor, a můžeme k tomu pomoci svým chováním i my, že u silnice má růst tráva a ne kříže za oběti dopravních nehod.