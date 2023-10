Dostala se do Evropského parlamentu v 19 letech, hned v prvních týdnech se potkala s prezidentem Pavlem a místopředsedkyni Charanzové oživila sociální sítě. Sarah ukazuje studentům, jak to v Bruselu chodí a čísla na Instagramu jí letí rapidně nahoru.

Rodačka z Pavlovic přibližuje na sítích každodenní život v Evropském parlamentu | Foto: Sarah Horáková

Sarah Horáková (20), rodačka z Velkých Pavlovic a studentka Masarykovy univerzity v Brně, je posledních pár týdnů na očích nejen na platformách jako je Instagram, TikTok a Facebook, ale také si jejího příjezdu do kanceláře Dity Charanzové začínají všímat offline média. Studentka Sarah se ještě před pár lety věnovala modelingu a vyhrála několik titulů v soutěžích krásy, kde se největšího úspěchu dočkala v Miss České republiky, kde se stala I. Vicemiss teď má na starosti úplně jiné věci.

Sama se označuje za travel influencerku a jejím hlavním zaměstnáním je marketing v jedné z největších sportovních organizací z České republiky OKTAGON MMA. Na sociální sítě uvádí, že většina jejích pracovních pozic je spíše koníček a protože nesnese žít ve stereotypu, proto do toho ještě neustále cestuje.

V Evropském parlamentu usedla ke stolu místopředsedkyně Dity Charanzové, která působí v EP za skupinu Renew Europe, kandidovala v roce 2014 za ANO, avšak aktuálně je nestranná. Od začátku září si sledující Sarah mohli všímat, že její fotky z pláže v bikinách se mění na košili zapnutou ke krku a sukni pod kolena. Horáková již několikrát do svých příběhů uvedla, že práce v Bruselu ji velice mile překvapila a kdyby jí nečekaly další pracovní cesty do zahraničí, v Evropském parlamentu by ráda zůstala.

Díky svým krátkým videím si upoutala pozornost především mladých lidí, kterým ukazuje, jak se na takovou stáž můžou také dostat a prozradila také měsíční plat, který činí až 1495 Eur měsíčně, což je v přepočtu asi 36 tisíc korun. Sociální sítě místopředsedkyně také nenechala ladem a pravidelně každý den se na jejich Instagramech objevuje nový obsah.

Sarah měla z štěstí, když po 9 letech navštívil půdu Evropského parlamentu ve Štrasburku také prezident České republiky Petr Pavel a vítala ho samotná Charanzová u společné snídaně, což se nepoštěstí jen tak každému stážistovi.