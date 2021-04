Počasí v dubnu je nevyzpytatelné. Střídání teplot úrodě moc neprospívá. Meruňkového sadu v Šakvicích nám kvete, ale jelikož bylo dnes ráno minus 3, tak počítám že asi vše zmrzlo. Máme tu výhodu, že dům máme s výhledem na Pálavu a pod námi je polní cesta. Chodíme na procházky přes sad, říká náš čtenář Jiří Jakubčík.

Ranní mrazíky meruňkám neprospívají. | Foto: Se souhlasem Jiřího Jakubčíka

Snad to meruňky co nekvetou vydrží a něco bude. Meruňky máme na jídlo a část dáváme i do pálenice. V zimě se dobrá meruňka hodí.