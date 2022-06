Když je na Rovnici blešák, obejde se to bez neznámých, všechno, co je na prodej vidíte vyskládané na stole. Ale těch tajemství, které úžasné zbytečnosti vyprávějí každému, kdo je ochotný se podívat a poslouchat. Pokaždé platí, co na každém správném bleším trhu: co je pro jednoho odpad na vyhození, bude pro jiného dlouho hledaný poklad. Jen se musí v pravou chvíli a na pravém místě potkat. A tak je každý blešák místem naděje a objevů.