Pokud máte rádi přírodou, historii a pěkné rozhledy, může se vám líbit výlet do Klobouk u Brna s vycházkou do sousedních Bořetic a na nedalekou rozhlednu Nedánov. Děkujeme Libuši Hoškové za zajímavý příspěvek a krásné fotky.

Z výletu do Klobouk u Brna a Boleradic. | Foto: Libuše Hošková

K nepřehlédnutelným zajímavostem Klobouk u Brna patří Kloboucký větřák, funkční replika původního dřevěného mlýna z poloviny 18. století, zhotovená v letech 1983–1985. Z historických pramenů se dovídáme, že v Kloboukách stávalo celkem osm větrných mlýnů, které však postupem doby zanikaly. Ještě koncem 19. století stály na jižních svazích Klobouk čtyři větrné mlýny. Už v roce . 1905 ale stál v Kloboukách jen poslední mlýn. Byl postaven r. 1748 a patřil zábrdovickému klášteru. Po zrušení kláštera vystřídal mnoho majitelů, posledním byl od roku 1934 František Bitomsk. Ten se o čtyři roky později rozhodl mlýn rozebrat a prodat dřevo jako stavební materiál, protože potřeboval peníze. Mlýn německého typu, zvaný též beraní nebo sloupový, nakonec odkoupila kloboucká Obecní záložna, která zaplatila i jeho renovaci. Mlýn pak slouižil už jen jako historická památka. Bohužel při bojích v samém konci války dostala dřevěná stavba přímý zásah a vyhořela do základů. Díky úsilí místních nadšenců, kteří sehnali hlavní části z jiného podobného mlýna, se v polovině osmdesátých let mlýn obnovit na původním místě, kde stával poslední kloboucký větřák. Dnes je to jeden z mála větrných mlýnů v České republice, který má kompletní vnitřní vybavení a je plně funkční.