O to větší paráda to ale byla! Hasiči si připravili kromě skvělé hudby také spoustu soutěží, takže se děti mezi svým řáděním mohly zapojit třeba do zápolení při podlézání hadic či nošení pingpongového míčku na lžíci. Nebo si zkusily pořádnou koulovanou s novinovými koulemi či, při slavné „Jede, jede, mašinka“ zamířil had dětí nadšeně do připraveného hasičského tunelu. Tento tunel měl úspěch u dětí naprosto kolosální, proháněly se v něm od začátku až do úplného konce vydařeného odpoledne. Mezitím řádily na parketu nebo si šly vyzvednout svou výhru v připravené tombole.