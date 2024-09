V sobotu 17. srpna jsem byl v Telnici na akci Veterán bus Kříž. Když jsem si prohlížel vystavené nákladní automobily, veterány, všiml jsem si tohoto vystaveného Trambuse. Správně je to Škoda 706 RTD, která se používala, vzhledem k tomu že má nízkou korbu, hlavně na rozvozy piva, sodovek nebo mléka. U rozvozu mléka bych se chtěl zastavit a vzpomenout si, jak se po nocích rozváželo mléko tak, aby bylo ráno v obchodech.

Asi jsem již „déle mladý“, protože si pamatuji ještě když se u nás, a nejen u nás, prodávalo mléko do konvičky, kdy se nalévalo z konví, které byly přivezeny do obchodu. Ale to mi bylo asi tak pět let. Později se mléko vozilo do obchodů v sáčcích, které se „moc rády“ ve švu rozlepovaly. Nebo sáčky praskaly a donést mléko v sáčku domů v pořádku bylo kus dobrodružství. A také záleželo na štěstí, jestli sáček vydržel nebo ne.

Někdy se stávalo při skládání bedny s mlékem v sáčcích, kde jich bylo více prasklých, že ten, co tu bednu při skládání z korby trochu nahnul, dostal sprchu mlékem. Mléko muselo být ráno v obchodech, proto se rozváželo v noci. Zpravidla se začínalo v mlékárně nakládat od půlnoci, někde později, například mezi půldruhou a třetí ranní.

Jezdilo se za každého počasí, říkalo se, že v zimě byli „mlékaři a pekaři“, kteří dodnes rozváží pečivo v noci, mistry v jízdě po neposypaných silnicích. Právě ti, co jezdili na rozvozu a svozu mléka, žili obráceným životem. Ve dne spali a v noci pracovali, abychom si ráno mohli koupit čerstvé mléko. Jejich životní styl někdy přinášel i zajímavé příhody.

Znal jsem jednoho pána, který pracoval jako závozník na rozvozu mléka. Bydlel na kraji města, vstával ve tři hodiny odpoledne. Pak šel do hospody za kamarády, kde vydržel do zavírací hodiny a poté jel nočním autobusem do středu města, kde třeba podřimoval na lavičce do doby, kdy se v Lacrumu začalo nakládat. Všichni jej znali, vždy se našel někdo, kdo ho probudil, a tak šel do práce.

Jednou v zimě jezdil v tramvaji z konečné na konečnou a čekal na „svůj čas“, kdy půjde do práce. Všichni tramvajáci jej znali, ale tentokrát jela nová řidička, která jej ještě neznala, proto s ním zatřepala a chtěla po něm jednu československou korunu, jak se tehdy platilo v MHD. On si stoupl před ni, ona mu byla ani ne po krk. Podíval se na ni a zeptal se ji jestli má děti.

Zbledla, podívala se na něj a jen řekla, že má dvě. On se na ni taky podíval a zeptal se, jestli chce, aby její děti měly ráno mlíčko. Na její odpověď že ano se na ni ještě jednou podíval a řekl, ať jej nechá spát a vzbudí ho u Lacrumu.

Jak to dopadlo, nevím, ale určitě dobře. Přeprava mléka v litrových lahvích byla celkem bezproblémová. Dodnes si pamatuji že se na Pragu S5T prodloužený valník nebo na Ifu W50 nakládalo 360 až 380 beden s mlékem. Mléko nebylo na paletách jak je dnes zvykem, ale „háčkovalo se“. To znamená, že se připravené sloupce beden s láhvemi mléka, myslím, že byly po třech, na sobě háčkem tahaly z rampy na korbu nákladního automobilu.

Vzpomínám si na zimu 1984/1985, kdy u nás uhodily extrémní mrazy, bylo i osmadvacet pod nulou. To při přepravě praskaly mrazem láhve na korbě, tak se při přepravě balily do plachty. Nebo jsem slyšel zajímavou vzpomínku, že se láhve s mlékem vozily při rozvozu po městě v městském autobusu. Já jsem to nezažil, ale myslím, že se tomu dá věřit.

Našel jsem dobovou reklamu z roku 1927, na které je fotografie nákladního automobilu Praga u které je nápis, že moderní mlékař rozváží mléko nákladním automobilem. Čas pokročil, pochopitelně se měnily i typy nákladních automobilů které rozvážely mléko. Po skončení druhé světové války v mlékárnách jezdily různé nákladní automobily, které se k nám dostaly při válečných událostech nebo v akci Unnra, později byly nahrazovány modernějšími automobily.

Byly to například Pragy RN nebo RND, které se začaly vyrábět kolem roku 1932, přesnější údaj jsem bohužel nenašel, jejich výroba skončila v roce 1953. Poslední valník Praga RN, také asi poslední po generální opravě, jsem viděl v roce 1976 v provozu, když jezdil v mlékárně Valašské Klobouky, později byl nahrazen modernějším nákladním automobilem Roburem 3000 který byl stejně jako Praga RN „třítuna“.

Postupně přicházely Pragy S5T zvláště jako prodloužený valník o nosnosti 4,7 tuny, které se na rozvozu mléka osvědčily tak, že se jim říkalo „blbu vzdorná auta“. Řidiči s nimi byli spokojeni, jedinou výhradu, kterou k nim měli, bylo, že jako automobil se vzduchem chlazeným motorem nejlépe topil v létě, v zimě to bylo horší, ale řidičům to nevadilo, zvykli si na to.

Jezdilo se i s rumunskými nákladními automobily Bucegi, byly to „pětituny“ s benzínovým motorem. Na tehdejší dobu měly výborné prostředí pro osádku. Jedinou nevýhodou u těchto nákladních automobilů byla vyšší spotřeba benzinu, ale to se při tehdejších cenách pohonných hmot moc neřešilo.

Pro zákazníky měl noční rozvoz mléka i jednu výhodu, kterou jsme využívali při cestě do práce. Ze složených beden u obchodu jsme si z bedny ve druhé řadě vzali láhev s mlékem, do bedny jsme dali prázdnou láhev od mléka do které jsme dali „pětikorunu“ na zaplacení obsahu láhve. Bylo to o vzájemné důvěře a vše fungovalo tak, jak to má být. Všichni rádi na tento způsob zásobování vzpomínáme a myslím, že dnešní mladá generace tento způsob zásobování nezná a asi již ani nepozná.

Noční rozvoz mléka nebyl jednoduchý, osádka byla odkázána v noci jen sama na sebe a musela si s případným problémem nějak poradit, ale vždy si nějak poradila, protože si nepamatuji, že by někdy nebylo ráno mléko v obchodech.