K poli plnému slunečnic se výletníkův pohled stáčí stejně spolehlivě jako se jejich mohutné květy obrací za sluncem. A což teprve když se mezi poli vydáte na procházku v letním podvečeru. Děkujeme Miroslavě Jakubčíkové za krásné fotky.

Vycházka do polí mezi Šakvicemi a Zaječím za slunečnicemi. | Foto: Miroslava Jakubčíková

Na lánu slunečnic je často cosi přitažlivého, možná zvláštního, snad je to těmi obrovskými květy. Lákají kolemjdoucího podívat s blíž, a pak překvapeně hledět, jak se vyjímají i důvěrně známé krajině. A co teprve zvečera, kdy slunko klesá níž, všechno kolem zlátne a pak rudne s červánky. A když se umíte podívat, máte dojem, že právě rudozlatý soumrak musel být chvílí, kdy slunečnice kdysi poprvé dostala své jméno. A ten, kdo jí je dal, to jméno vybral z úcty a úžasu.