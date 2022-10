Trvalo to jen chvíli a do krajiny vstoupil podzim. Dny se krátí pomalu, sluníčko pořád vydatně svítí, ale krajem už září rudé a zlaté barvy podzimu v lesích i ve vinicích. Za krásné fotky děkujeme Miroslavě Jakubčíkové.

Podzimní procházka pod oblíbeným Hradišťkem u Velkých Bílovic. | Foto: Miroslava Jakubčíková

Krásné místo s báječným výhledem a malebnou kapličkou. To je Hradištěk u Velkých Bílovic. Právě teď dvojnásob láká k výletu nebo k procházce. Vinice se převlékly do rudozlatého podzimního šatu, barev, které vínu sluší a patří k němu. Ještě než i bílovičtí vinři za měsíc pozvou k prvnímu ochutnání letošních vín, stojí za to využít slunečných dnů a jít si velkobílovický podzim užít příjemnou procházkou.