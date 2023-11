Krásné úlovky má na svém kontě rybář Lukáš Konečný z Moravského Žižkova na Břeclavsku. Dva kapří úlovky, které poslal, nám v redakci vyrazily dech. Hezký je také jeho příběh, jak se rybařině začal věnovat. Všechno začalo už v jeho dětství.

Rybář z Břeclavska se pyšní obřími úlovky. Svůj příběh začal psát už jako dítě | Foto: Lukáš Konečný

Slova Lukáše Konečného

Chytat ryby jsem začal ve čtyřech letech, kdy mě začal brávat taťka se strýcem k vodě. Hned mě to strašně bavilo. A kór po tom všem, kdy jsem chytl mého prvního kapra v životě. Byl jsem tak moc šťastný, že si do dnešního dne pamatuji, jak jsem ho vytáhl na břeh. Potom jsem ho snad 10 minut hladil radostí po šupinách.

Pak jak čas běžel, tak jsem dorostl do extrémní kaprařiny, a to mě až do dnešního dne drží. Jezdím po celé republice na vody, na závody a vlastně už si nedokážu bez tohohle koníčku ani život představit. Miluji u vody ten klid a hlavně se mi líbí, jak mnoho rybářů začíná už i tímhle žít, a že to není jako dříve. Mnoho rybářů teď chytá systém Chyť a pusť. Což velmi schvaluji. Jelikož jak se říká, co nepustiš, to už nechytíš.

FOTOGALERIE: Podzimní kouzlo Mikulova očima čtenářky Miroslavy Jakubčíkové

Taky bych chtěl říct, že už u vody není vidět ani takový nepořádek a mnoho rybářů to pochopilo, že to co si k vodě dovezou, tak si mají odvézt. U vody třeba jednou bude i klid od kontrol.

Byli jste už letos rybařit? Chytli jste něco? Podělte se o své úlovky s ostatními čtenáři – fotografie a videa můžete poslat e-mailem na adresu ryby@denik.cz. Nezapomeňte na své jméno, kde jste fotili (kde se výlov koná, atd) a připojit můžete také krátký příběh. Rádi vše zveřejníme v našem speciálu.

Rybí speciálZdroj: Jan Lakomý