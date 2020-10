Od 3. do 11. října souěžili na dolní Novomlýnské nádrži největší příznivci rybaření z celé Evropy. Konal se tam totiž čtvrtý ročník Evropského šampionátu v lovu kaprů Stairs2Hell 2020. Závod pravidelně pořádá společnost European Carp Fishing association ve spolupráci s Moravským rybářským svazem. Šampionát Stairs2Hell je největším závodem v republice a patří mezi 3 nejprestižnější v celé Evropě a možná i na světě. Chytání rybářům pravidelně značně komplikují zatopené sady, vinice a další překážky, které jsou porostlé mušlemi ostrými jako břitva.

Při závodě chytli úlovek o váze 25 kg | Foto: Petr Šurek

Závodníci chytají kapry nonstop neskutečných 138 hodin. Hlavním cílem celkem stovky dvou až tří členných týmů je ulovit tři co nejtěžší kapry. Každý tým má k dispozici sektor široký asi 100 metrů a svoje čtyři pruty mohou závodníci zavážet s pomocí člunu až do vzdálenosti 400 metrů od břehu. Jejich pohyb maršálové celou dobu monitorují pomocí GPS trackerů.Letos se nejvíce dařilo klukům z týmu Mikbaits Friends (Michal Pavelka, Josef Pavelka, Dalibor Man), kteří zvládli chytit nejtěžšího kapra závodu o neuvěřitelné hmotnosti 24,17 kg, a díky dalším dvěma krásným úlovkům okolo 20 kilogramů také získat prvenství v celém závodě. Mimo věcných cen od partnerů závodu převzali pánové také od pořadatele tučný šek na částku dvacet tisíc EUR.

Během závodního týdne se podařilo ulovit celkem 281 kaprů přes 7 kilogramů, přičemž 13 z nich dokonce překonalo magickou hranici 20 kilogramů. Všichni ulovení kapři byli ihned po zvážení a vyfotografování vrácení zpět do nádrže. Online přenos na Facebookových stránkách závodu měl přes 1,54 milionů zhlédnutí. Už nyní pořadatelé začínají s přípravami 5. ročníku, který se uskuteční příští rok v říjnu opět na dolní Novomlýnské nádrži.