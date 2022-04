Děkujeme všem prodejcům, kteří se odvážně vrhli do nové akce a nevzdali se i přes nepřízeň počasí. Děkujeme kostickým i přespolním návštěvníkům, kteří v sobotní sibérii vyšli do ulic a vykoupili skoro všechno, co si místní prodejci přichystali - Zdence a Jirkovi Ciprysovým za hudební doprovod ve stanu u OÚ a všem ostatním, kteří třeba nešli vidět, ale na přípravě celé akce se podíleli. Základní kámen nové tradice byl řádně položen, příští rok se těšíme na shledanou!