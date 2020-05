Prostory po bývalé knihovně v Šakvicích využila po dohodě s obcí výtvarnice Marie Lexová. Tvoří tradiční pohádkové postavy, speciálně pro expozici pohádkového světa v Šakvicích. V pohádkových kulisách projdou děti říší pohádek, ty odvážnější se mohou nakouknout i do pekla, které bude ve sklepě. Na dvorku si oddechnou na lavičkách.

Výstavu budou moci zájemci shlédnout od soboty 23. května, v Přívozní ulici číslo 82. A to vždy v pátek od tří do sedmi hodin večer, o víkendech od deseti do pěti hodin večer.

Drahomíra Dirgasová