Ještě než se šakvičtí školáci a jejich učitelky a učitelé rozešli na letní prázdniny oslavili společně velké výročí. Od položení základního kamene dnešní budovy školy totiž uplynulu už 130 let. Děkjeme za pěkný příspěvek a fotky Elišce Brúčkové a děkujeme Miroslavě Jakubčíkové za další fotky.

Šakvická škola slavila 130 let. | Foto: se svolením školy

Poslední červnový víkend jsme v naší základní škole v Šakvicích uspořádali akci Škola slaví 130 let od položení základního kamene stávající budovy. Projektový den vznikl ve spolupráci s MAP Hustopeče za podpory EU (Evropské strukturální a investiční fondy; Operační program "Výzkum vývoj a vzdělávání"). Připravili jsme porgram. "Přiveďme rodiče za dětmi do škol". Součástí akce byla prohlídka budovy, historická stezka, pasování prvňáčků na čtenáře a předškoláků na školáky. Dále v každé třídě vítali žáci s učiteli skupiny návštěvníků a měli pro ně připravený zábavný program (kvíz, opakování vyjmenovaných slov, psaní perem do písanky, úkoly z fyziky, matematiky, geometrie, zeměpisu, atd). Na závěr čekalo na účastníky překvapení v podobě upomínkových dárečků. Celá akce se skvěle vydařila.