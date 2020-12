Sociální nerovnost se v období koronavirové krize prohlubuje o něco více a sociálně znevýhodnění občané nyní potřebují pomoc více než kdy jindy. Naštěstí existuje hned několik způsobů, jak takovým lidem udělat radost. Už čtyři roky vždy před Vánocemi pořádají farníci z hustopečského kostela sv. Václava bohatý jarmark vlastnoručních výrobků, jehož výtěžek putuje na fond pro sociálně slabé rodiny. Tuto tradici se jim podařilo zachovat i letos v rámci všech bezpečnostních opatření.

Hustopečská farnost pořádala jarmark. Foto: archiv města | Foto: Deník / VLP Externista

Fond milosrdenství farní charity v Hustopečích funguje a pomáhá už čtyři roky. Formou jednotlivých darů či benefičních akcí sbírá prostředky, které následně pomáhají sociálně slabým rodinám v Hustopečích a okolí. „Fond funguje celý rok, my se snažíme přes různé koncerty, bazary, divadla získávat peníze, letos částečně přispívá i charita. Speciálně je tam vyčleněná částka na potřeby zajištění nějakých dětských pokojů, což zahrnuje například koupi postelí a skříní,“ líčí aktivitu fondu farnice Najmanová. Fond úzce spolupracuje a vzájemně se doplňuje se sociálním odborem v Hustopečích. „Buď mají sami žádosti na nás, přijdou s něčím konkrétním, nebo máme my nějaký nápad vůči nim. Třeba minulý rok se dávaly dětem ze sociálně slabých rodin vánoční dárky, ale většinou je to tak, že oni sami mají nějaké potřeby, na které nedosáhnou ze státních podpor,“ objasňuje správkyně fondu.