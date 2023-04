Mladí chlapci už od konce ledna pečlivě trénují na letošní přehlídku dětských tanečníků verbuňku z Podluží. Kurz dětských verbířů se koná pravidelně každé pondělí v Domě školství v Břeclavi a končí právě zmíněnou regionální přehlídkou, která letos připadá na 21. května v Kosticích. Vítězové postupují na Národní přehlídku, která se uskuteční v polovině června v Kunovicích.

Šance pro mladé verbíře. Trénují v Břeclavi, už brzy se předvedou v Kosticích | Video: David Korda

Organizátorem kurzu je Jaroslav Švach, který ve spolupráci s nejlepšími verbíři z Podluží pořádá v Břeclavi výuku pro chlapce už poněkolikáté. Lekce navštěvují obvykle děti od šesti až do sedmnácti let. „Letos se kurzu účastní celkem 25 chlapců od Hodonína a Břeclavi," říká břeclavský folklorista.

78 let od osvobození Břeclavi. Lidé si ho připomněli u sochy rudoarmějce

Nácviky jsou fyzicky náročné a účastníci se při verbuňku zapotí. „Kromě toho, že ti nejlepší se zúčastní soutěží a vítězové se ukáží na Národopisných slavnostech ve Tvrdonicích a Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici, všichni absolventi tohoto kurzu přenesou to co se zde naučili do chas v jednotlivých obcích," doplnil pan Švach.

Za fotky moc děkujeme Davidovi Kordovi.