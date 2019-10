A jak můžete pomoci, aby právě tyto projekty uspěly? Noste použité baterie do sběrných nádob na městské úřady v Břeclavi anebo v Hustopečích. Pozor – je nejvyšší čas. Koncem října už soutěž končí. V soutěži však nejde jen o charitu. Hlavním cílem je zvýšit množství baterií, které jsou předány k recyklaci, a tím přispět k ochraně životního prostředí.

V Břeclavi a Hustopečích, tak jako v dalších zapojených městech, najdete v prostorách městského úřadu sběrné boxy s logem soutěže, do kterých úředníci, ale i běžní občané mohou odevzdávat použité baterie k recyklaci. V Baterkománii vyhraje ten úřad, kterému se do sběrné nádoby podaří vybrat největší množství baterií v přepočtu na jednoho úředníka. Po skončení soutěže měst a sečtení výsledků bude výsledný finanční příspěvek až do výše 100 tisíc korun rozdělen mezi 3 projekty, které navrhly 3 ve sběru nejúspěšnější úřady.

Město Břeclav nominovalo projekt „Baterky pro Markétku“. Markétka Elsnerová z Charvatské Nové Vsi je desetiletá holčička, která se narodila s vrozenou mentální poruchou. Výtěžek akce by byl použit na léčebné pomůcky a prostředky, které by Markétce ulehčily překonávání každodenních překážek, které jsou pro ostatní součástí běžného života.

Město Hustopeče chce podpořit léčbu šestiletého Garika. Jejich projekt má název „Baterie pro Garika – jedna dvě, Garik jde“. Chlapec trpí od narození dětskou mozkovou obrnou. Je odkázán na pohyb s invalidním vozíkem. Kromě každodenního domácího cvičení k jeho léčbě největší měrou přispívá rehabilitace s využitím speciálního obleku, která není hrazena ze zdravotního pojištění. Celé město sbírá baterie pro Garika, aby mohl vyrazit na měsíční rehabilitační pobyt, který stojí 64.000 Kč.

V okrese Břeclav se Baterkománie účastní ještě obec Klobouky u Brna. I na zdejším úřadě najdete sběrnou nádobu na použité baterie s logem Baterkománie. Klobouky však charitativní nebo obecně prospěšný projekt nenominovaly. Baterky, které se v obci vyberou, budou započítány do celkové sumy, která bude rozdělená mezi vybrané úspěšné projekty z jiných měst.

Konkurence v soutěži je velká. Zapojilo se 19 městských úřadů nebo úřadů městských částí. V soutěži měří své síly Boskovice, Břeclav, Bzenec, Hrušovany nad Jevišovkou, Hustopeče, Klobouky u Brna, Kyjov, Pohořelice, Slavkov u Brna, Tišnov, Velká nad Veličkou, Veselí nad Moravou, Vyškov, Ždánice, Židlochovice, a městské části Brno-Jundrov, Brno-sever, Brno-Starý Lískovec a Brno-Královo Pole.

„Je nám velmi sympatické spojení sběru baterií s charitou a aktivní podpora osvěty pro třídění ze strany zapojených měst. To je také jeden z hlavních důvodů, proč se Jihomoravský kraj k Baterkománii připojil,“ doplňuje František Havíř, vedoucí odboru životního prostředí KÚ Jihomoravského kraje.

„Charitativní nebo obecně prospěšné projekty, které do Baterkománie v Jihomoravském kraji přihlásily zapojené městské úřady a úřady městských částí, jsou velmi různorodé. Od pomoci dětem, seniorům a hendikepovaným, přes vybudování nových laviček a výsadbu stromů, až po předcházení vzniku odpadů,“ říká Petr Kratochvíl ze společnosti ECOBAT a dodává: „Jedna věc je však spojuje – snaha měst a městských částí prostřednictvím sběru baterií nastartovat občany. A je jedno zda k podpoře lidí v tíživé situaci nebo k pomoci s rozjezdem smysluplných projektů v jejich městě.“

Najdete mezi nimi například projekty zaměřené na spolufinancování nákladné léčby pro Garika, Lukáška a Markétku, nebo na vybavení stacionáře či na projekt od dětí z lesní mateřské školky zaměřený na fairtradové a lokální pěstitele.

Proč je důležité třídit baterie?

Zatím jen necelá polovina baterií, které jsou v Česku dány do oběhu, končí na recyklaci. Mělo by jich být mnohem víc, protože každá baterie, která skončí ve směsném odpadu, škodí přírodě. A to je hlavní cíl Baterkománie – přesvědčit lidi, aby použité baterie odevzdávali na recyklaci. Šetříme tím přírodu před zbytečnou těžbou, protože díky recyklaci z použitých baterií získáváme druhotné suroviny, zejména kovy, které mohou sloužit k výrobě nových produktů. Z jedné tuny baterií lze přitom recyklací znovu získat až 167 kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu a přibližně 15 kg niklu a mědi.

Sběrná místa jsou na každém rohu

Sběrných míst je v ČR už přes 20 tisíc. Asi nejznámější jsou červené venkovní kontejnery na třídění drobných elektrospotřebičů a baterií. Na popularitě získávají sběrná místa v obchodech. Kdykoli tedy půjdete nakoupit do supermarketu, můžete zde odevzdat i baterie. Dalším místem jsou sběrné dvory. Stále více měst a obcí zřizuje sběrná místa na baterie přímo na městských nebo obecních úřadech. Pokud nevíte, kde máte nejbližší sběrné místo, určitě ho najdete ve vyhledávači mapa.ecobat.cz.

Jana Čechová, Ecobat