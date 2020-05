"Děkujeme společnosti E.ON, že vyšla iniciativě města vstříc, a těšíme se na další výtvarná díla v ulicích Břeclavi," říká Jakub Matuška

U zrodu myšlenky uměleckého díla na neobvyklém podkladu stál učitel břeclavského gymnázia a břeclavský zastupitel Petr Škoda. „Líbila se mi práce s veřejným prostorem třeba v Dublinu. Malby na těchto objektech působí svěže, i původně nepěkné objekty mohou dostat novou energii. Velmi mě těší, že po jednáních se společností E.ON můžeme takto nezvykle oživit veřejné prostory také v Břeclavi,“ vysvětlil Petr Škoda.

Jak na to?

Vyfoťte trafostanici nebo rozváděč pod správou E.ON, který byste rádi umělecky zkrášlili. Nakreslete návrh na papír nebo třeba i v grafickém programu a pošlete nám jej společně se snímkem trafostanice/rozváděče do 30. 6. 2020 na e-mail zdravemesto@breclav.eu. Návrh musí zahrnovat všechny strany objektu. Do e-mailu uveďte také evidenční číslo rozváděče/trafostanice nebo označte polohu příslušného zařízení v mapě.

Spolupráce se společností E.ON

„Na distribučním území E.ON můžeme vidět výtvarná díla již na několika desítkách trafostanic, od Šumavy až po Bílé Karpaty. Město Břeclav je ale první, kde originální dílo vzniklo na ploše elektrické skříně/rozváděče. Jsem rád, že lidé vnímají aktivitu svého města pozitivně, a že se jim tato proměna šedé skříně v barevnou líbí. Věřím, že se do výzvy zapojí široká veřejnost od dětí po seniory a vzniknou tak další originální návrhy, které budeme společně realizovat,“ uvedl Stanislav Karafiát, oblastní manažer společnosti E.ON.

Vzhledem k tomu, že se jedná o elektrická zařízení a jakýkoliv zásah, úprava či vstup může způsobit vážná poranění, probíhá malování na distribučním zařízení v koordinaci a pod přísným dohledem pověřených zaměstnanců společností E.ON.

Jana Pelcová