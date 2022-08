Pranostika říká, že pokud kolem svatého Vavřince slunce svítí, budem dobré víno míti. Ač to ze začátku dne vypadalo všelijak a ranní bouřka mále plány zhatila. Vše však dopadlo na výbornou - počasí se umoudřilo a dobrého vína bylo až po okraj pohárků. Sklepní uličkou se linul zpěv, veselí a tóny harmoniky. I přes to, že sklepy o půlnoci oficiálně zavřely své dveře, pokračovalo veselí návštěvníků až do ranních hodin. Děkujeme za účast a těšíme se příště u pohárku, třeba na Putování za mladým vínem 5.listopadu.