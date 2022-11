Čokoládu na všechny způsoby si mohli prohlížet a ochutnávat do pátku do neděle návštěvníci oblíbeného festivalu ve Valticích. Pořadatelé jej letos přesunuli ze zámku do vinařství Chateau Valtice. Festival návštěvníkům ručně vyráběné čokoládové tabulky s velkým množstvím přísad a chutí, včetně například chilli i pralinky připomínající malá umělecká díla. K ochutnání byly lanýže, káva, čokoládové churros, ale i makaróny, čokoládové víno, karamel, vafle, ba i kebab.