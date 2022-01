Ranní procházka v centru Mikulova měla v pondělí zase svoje zimní kouzlo, do města se vrátil alespoň sněhový poprašek. Pohled na náměstí ale člověka vytrhl z dozvuků sváteční nálady. Dělníci z náměstí právě odváželi betlém. Za krásné fotky děkujeme Miroslavě Jakubčíkové.

Zimní procházka Mikulovem. | Foto: Miroslava Jakubčíková

Zalité sluncem a plné barev a vůní lákají zahrady mikulovského zámku návštěvníky zejméma v létě. Ale to rozhodně neznamená, že by po zbytek roku neměly co nabídnout. Když si přivstanete a do centra Mikulova se dostanete zrovna když se ráno rozjasňujete budete se lehce zasněženými cestami nejspíš procházet sami. Pokud by vás zimní krása přivedla do sváteční nálady, pohyb na náměstí by vám připomněl, kde jsme právě v kalendáři. Dělníci totiž zrovna odváželi z náměstí figury z krásného dřevěného betléma. Vánoční doba už skutečně skončila, ale Mikulov za zimní procházku stojí. Inspirujte se v naší galerii.