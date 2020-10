Na Novomlýnské nádrži se letos opět pořádá rybářský závod Stairs 2 Hell. Pořadatelem akce je společnost ECFA (EUROPEAN CARP FISHING ASSOCIATION), která se organizací závodů zabývá již řadu let. V čele letošního ročníku je opět známý rybář Jakub Vágner a Tereza Aster Vágnerová, dále pak Petr Šurek a Vít Černý, zkušení rybáři a rovněž pořadatelé závodů. Závod Stairs 2 Hell má tradici již od roku 2017 a pravidelně se ho účastní 100 tříčlenných týmů z celé Evropy. Letošní rok byla organizace významně ztížená kvůli omezením týkajících se Korona viru, ale pořadatelům se povedlo, jako jedněm z mála, závod skutečně zrealizovat.

Letošní rok se závod koná od 3. října do 10. října. V sobotu 3. 10. se konala uvítací ceremonie, po které následovalo losování lovných míst. Po vylosování místa se závodníci začali řadit do kolon a systematicky odjížděli na svá vylosovaná místa, kde čekali do dalšího dne a měli čas na přípravu svého vybavení. Po celý den foukal poměrně silný vítr a nebylo tak jasné, zda budou moci závodníci vůbec vyjet na vodu.

Od nedělního rána probíhala kontrola lodí a potřebného vybavení v nich. Počasí se již umoudřilo a vše tak mohlo probíhat bez komplikací. Novinkou letošního ročníku bylo připevnění GPS lokátoru do každé lodi závodníků, aby mohla být sledována jejich poloha při případném porušení pravidel. Každá loď, která splňovala všechny bezpečnostní požadavky, byla označena kartičkou a bylo jí tak povoleno používání. V neděli 4. 10. ve 14:00 byl odstartován samotný závod, který bude trvat až do soboty 10. 10. Přibližně půl hodiny po odstartování závodu se týmu ORTHODOX CARP podařilo ulovit prvního kapra. Dále v průběhu dne se podařilo ulovit svoji první rybu i několika dalším týmům. Největším úlovkem se stal kapr o hmotnosti 23,55kg, kterého se podařilo ulovit českému týmu CT – Aqua z místa číslo 93.

V pondělí ráno se vydal MEDIA TEAM stejně jako předešlé dny udělat rozhovory se soutěžními týmy. Dopoledne bylo počasí opět příznivé, ale v odpoledních hodinách vítr opět nabral na síle a pořadatelé byli nuceni vyhlásit z bezpečnostních důvodů v sektoru LT Baits (místa 1-17) tzv. BOAT BAN (zákaz používání člunů). Naštěstí se vítr rychle zmírnil a týmy po necelé hodině mohly opět vyjet na vodu. Přes den většina týmů zkontrolovala své pruty a všichni s netrpělivě očekávali další noc.

Zatím největší rybou je stále kapr o hmotnosti 23,55kg, ale třetina závodu je stále před námi a všichni věří, že se tento rekord někomu ze závodníků podaří ještě překonat. Sledujte tedy dění na Stairs2Hell na jeho webových stránkách, Facebooku, Instagramu nebo Youtube ať Vám nic neuteče!

Zuzama Kuklová