I když jsem již "úředně" senior, taky mě bylo 18 roků a jezdil jsem i na motorce, i s osobním automobilem. Sice je pravda, že v té době nebyl takový provoz jako dnes. Mě učil jezdit na motorce i s osobním automobilem otec, člověk, který jezdil jako řidič profesionál, později jen s osobním automobilem, ale s volantem v ruce strávil 71 roků, tak že má hodně zkušeností, které mě a bratrovi předal.

Já bych se osobně přimlouval za to, aby řidič motocyklu začínal postupně. Má osobní zkušenost je jednoduchá, začínal jsem na Jawa Pionýr, klasická "padesátka", později jsem jezdil s ČZ 125, pak jsem měl ČZ 175 a nakonec jsem jezdil se vším. Šel jsem nahoru postupně a byla to moc dobrá škola, zkušenosti získané na menších obsazích se mi mockrát hodily, ale hlavně, i když jsem jel třeba s Jawou 350, to byl tehdy u nás nejsilnější motocykl na trhu, mohl jsem si říct, že jsem byl již "vyjetý" a mohl jsem odhadnout co je možné a co je již nebezpečné.

S osobním automobilem to bylo podobné. Otec učil jezdit mě a bratra, dával nám"zabrat", ale naučil nás. Jak nám řekl, naučil nás jezdit tak, aby mohl klidně spát, když budeme odjetí někde, třeba i daleko. Učil nás předvídat, chtěl abysme měli zažitou starou šoférskou zkušenost, že žena, dámy prominou, dítě a zvíře jsou tři , u kterých nikdy řidič neví co na silnici udělají v příští moment. Dodnes máme s bratrem "v krvi", pokud se náhle objeví na silnici míč, "stojím na brzdě", protože za míčem zpravidla skočí do silnice i dítě. Jsou to zkušenosti získané léty za volantem, vyplatí se je využívat. Otec nám dával rady ze života na silnici, i dnes jsou platné. Základní byly: když jedeš, musíš počítat s tím, že proti Tobě jede ještě větší blbec než jsi Ty sám, pokud si začneš myslet že všechno umíš, zastav, dej si pár facek a pak jeď dál. Možná se vám tyto rady zdají úsměvné, ale zkuste se nad nimi zamyslet a zkuste je využívat v praxi.

Na tyto rady si vždy vzpomenu, když vidím řidiče kteří jedou s mobilem u ucha, nebo jim hraje rádio v autě tak, že je to spíše pojízdná diskotéka. Také nemám zrovna v oblibě ty, kteří si myslí, že všechno umí, jedou podle tohoto vědomí, ale realita je bohužel jiná. Nesmíme zapomínat ani na chování cyklistů a chodců. V žádném případě nechci tvrdit, že všichni chodci a cyklisté se neumí chovat na silnici, jsou mezi nimi dobří, ale i ti horší. Věřím, že se všichni umí chovat v silničním provozu, ale všichni stále někam zbytečně spěchají a vytvářejí svým spěchem v silničním provozu zbytečně krizové situace. Nesmíme zapomínat na to, že život je nejdrašší dar, každý jej dostaneme jen jednou, musíme si jej vážit, ne s ním zbytečně na silnici riskovat.

Vlastimil Tělupil