Děkujeme našemu čtenáři Vlastimilu Tělupilovi z Hustopečí za to, že jsme mohli být díky jeho dnešnímu příspěvku součástí dobrodružné výpravy nákladního automobilu Praga V3S z Brna do Koločavy na Zakarpatské Ukrajině z roku 2013!

Při expedici do Koločava v roce 2013 bylo ujeto úctyhodných 1815 kilometrů. | Foto: Vlastimil Tělupil

Jak to již v životě bývá, mám kamaráda. Jmenuje se Pavel Kadlec. Jsme oba dva stále mladí kluci, i když je pravda, že již delší dobu. Máme své sny a plány, o nich moc nemluvíme, jen se snažíme si je vyplnit. Pavel měl dva sny: mít vlastní Tatru 111 valník a jenom tak okrajově se zmínil o tom, že by chtěl jet se skříňovou Pragou V3S z Brna do Koločavy na Zakarpatské Ukrajině. I když o cestě na Ukrajinu moc nemluvil, pro mě bylo všechno jasné. Trvalo to 24 roků a Tatru 111 si přivezl a má ji. I když o cestě na Ukrajinu nemluvil, měl ji pořád v hlavě a přemýšlel nad detaily této cesty.