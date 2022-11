Sbírka potravin se koná dvakrát ročně v obchodních řetězcích a už tuto sobotu nás čeká její podzimní kolo. Dobrovolníky Oblastní charity Břeclav najdete od 8:00 do 18:00 hodin v poštorenském Albert hypermarketu. Zapojte se do dne solidarity a přidejte ke s ke svému nákupu trvanlivé potraviny a hygienu. Ty pak darujte do speciálně označených nákupních vozíků, které budou za pokladnami. Jejich obsah pak pracovníci Oblastní charity předají lidem, kteří se ocitli v nouzi.