Sraz amerik v Pasohlávkách za časů Elvise. Jih Moravy obdivoval na 1689 vozů

/VIDEO/ Naleštěné káry, dámy v puntíkatých sukních, hamburgery a rokenrol. To vše je Lucky Cruisers Weekend - jeden z největších srazů amerických vozů ve střední Evropě. Letos se konal již počtrnácté a to o třetím červnovém víkendu a opět v rozlehlém areálu kempu, Merkur v Pasohlávkách patřil plechovým kráskám z Ameriky. Co mají společného Ford, Chevrolet, Wrangler, Corvette, Dodge, Hummer, Chrysler, Pontiac či Buick?

Sraz amerik v kempu Merkur v Pasohlávkách. | Video: Stanislav Nováček

Všechno jsou to automobily americké výroby. Ameriky, jak jim jejich příznivci familiérně přezdívají. Spousta aut prošla nákladnou a pečlivou renovací, případně byla ponechána v původním stavu anebo prošla nějakou tuningovou úpravou. Na mnoha vystavených autech byla i parádní patina vyprávějící jejich příběh. Některé z nejstarších aut, které jejich majitelé opečovávají, vznikly v době, kdy Elvis zpíval Love my Tender a Cadillac stvořil karosérii s největšími křídly. Klasické ameriky mají svůj původ v padesátých až osmdesátých letech. Divácky atraktivní byla i soutěž o nejhezčí pineapky. Zdroj: Stanislav Nováček Atmosféru americké automobilové historie i současnosti připomenuly stánky se suvenýry, ale také soutěže v pojídání mega burgerů na čas nebo v pojídání chilli. Celé čtyři dny bylo na co koukat. Poloha tohoto malebného areálu na březích jihomoravských novomlýnských vodních nádrží láká nejen návštěvníky z tuzemska, ale také z blízkého Rakouska a Slovenska, a dokonce i ze vzdálenějšího Polska. VIDEO: Historie na kolech. Závod nablýskaných veteránů se zastavil ve Znojmě V sobotu 24. června si milovníci veteránů mohou užít Veteranfest ve Slavkově u Brna.