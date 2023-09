Pod břeclavským zámkem bylo poslední prázdninový víkend opět veselo. Konal se zde totiž již jedenáctý ročník festivalu pivovarů. Návštěvníci mohli ochutnat více než 100 druhů piv z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska.

Stačilo si vybrat. Areál pod zámkem lákal na ochutnávku více než 100 druhů piv | Foto: Miloš Rufer

Festival minipivovarů přilákal také letos obrovské množství lidí. Ti si kromě degustace zlatavého moku užili koncerty několika kapel. Vystoupila CWB (country, Břeclav), The Bladderstones (blues, Praha, viz fotky), Funk-O-Fón (jazz, funky, Břeclav), The Youniverse (blues rock, Slovensko), I.V.M. (pop, Podivín, viz fotky) nebo Good News Band (big band, Praha).

Zdroj: Youtube

