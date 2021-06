Plánujete-li výlet po jihu Moravy, rozhodně byste neměli vynechat Dolní Kounice. Zdejší zřícenina kláštera Rosa Coeli ze začátku dvanáctého století okouzlí svou atmosférou. Navíc se zde natáčela slavná česká pohádka O statečném kováři a osmatřicátá epizoda oblíbených Četnických humoresek. Ze zdí kláštera prý navíc vyzařuje pozitivní energie. Děkujeme Miroslavě Jakubčíkové za fotografie.

Na místě se natáčela pohádka O statečném kováři i jeden díl slavného televizního seriálu Četnické humoresky. | Foto: Miroslava Jakubčíková

Klášter Rosa Coeli je oblíbeným místem významných českých filmařů. Petr Švéda si ho vybral, jako dějiště své výpravné pohádky O statečném kováři z roku 1983. Do hradu Černého krále do něj přichází kovář Mikeš, v podání Pavla Kříže, aby osvobodit ztracené princezny. Na hradě se setkává s králem v podání Petra Čepka který ho vítá slovy: "Tak to jsi ty, ten troufalec, který se odvážil až sem. Života si nevážíš?"Dvě ze tří ztracených princezen na hradě Mikeš také objevuje.