Sluníčko a první známky jara táhnou lidi ven. V Hustopečích jim i letos hodně pomáhají mandloňové sady. Vidět je v plném květu totiž stojí za to. Za krásné fotky děkujeme Amálce Mrkosové a Petře Písařovicové.

Procházka kvetoucím mandloňovým sadem v Hustopečích. | Foto: Petra Písařovicová

Než se pokazí počasí a skončí čas květu lákájí i po tradičních slavnostech do sadů v Hustopečích malebně kvetoucí mandloně. Loni si jemnou krásu světlých kvítků mohli kvůli pandemickým omezením prohlédnout jen lidé z nejbližšího okolí. Letos si to mnozí vynahradili o víkendu při slavnostech mandloní a vína a další návštěvníci si vycházku do rozlehlého sadu pod rozhlednou na Starém vrchu dopřávají i v těchto dnech. Nechte si inspirovat k výletu či vycházce a nahlédněte do naší galerie.