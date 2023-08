Sto let od narození kněze Václava Fišera. Vybudoval v Hustopečích kostel

V těchto dnech si připomínáme sto let od narození Mons. Václava Fišera. S láskou, s úctou i vděčností na něho vzpomínají nejen věřící v Hustopečích, ale právě zpěváci chrámového sboru při kostele sv. Václava a Anežky České v Hustopečích. Právě z iniciativy Mons. Fišera byl nový kostel postaven. Byl to on, kdo tomu obětoval kus svého života.

Mons. Václav Fišer zemřel před osmi lety v Hustopečích. Zasloužil se o výstavbu nového kostela. | Foto: archív Deníku/Dagmar Sedláčková

* 9. srpna 1923, Jiříkovice

+ 22. června 2015, Hustopeče Po základní vojenské službě začal roku 1953 působit v Kloboukách u Brna. Poté byl farářem v Českém Rudolci, Lukách nad Jihlavou, Hustopečích u Brna, administrátor excurrendo v Kurdějově. V letech 1988–2008 byl děkanem hustopečského děkanátu. Zasloužil se o výstavbu nového kostela v Hustopečích. Roku 2000 mu papež Jan Pavel II. udělil titul Kaplana Jeho Svatosti s právem užívat titul monsignore. Roku 2007 získal za obětavou kněžskou službu od biskupa Vojtěcha Cikrleho medaili sv. Petra a Pavla a roku 2013 medaili sv. Cyrila a Metoděje. Bývalý hustopečský děkan Fišer oslavil devadesátku Zemřel 22. června 2015 v Hustopečích. Pohřben je v kněžské hrobce ve farnosti Hustopeče.