Podívejte se, jaké fotky pořídili návštěvníci hodonínské Zoo. Pokud vás některá zaujme natolik, že jí budete chtít dát svůj hlas, můžete tak učinit na Facebooku nebo Instagramu Zoo Hodonín.

Snímek s názvem "Nebuď smutný ". Pokud chcete dát fotografii svůj hlas, můžete tak učinit na Facebooku Zoo Hodonín. | Foto: Zoo Hodonín

Všechny fotografie jsou již zveřejněné na sociálních sítích Zoo a vy máte nyní až do 15. listopadu do dvanácti hodin možnost zamíchat s pořadím a rozhodnout o facebookovém a instagramovém vítězi. Autor fotografie s největším počtem "lajků" se může těšit na zážitkový program Jeden den ošetřovatelem v Zoo v hodnotě čtyř tisíc korun. Druhé a třetí místo získá celoroční vstupenku do Zoo. Na ceny se mohou těšit i tři výherci, jejichž fotografie vybere odborná porota.