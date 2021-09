Přírodní parky Thayatal a Podyjí, které se nacházejí na obou březích hraniční řeky Dyje, byly posledním bodem našeho programu. Z Hardeggu pěšky do Čížova a zastávka u hraniční zátarasy „železné opony“ symbolicky zakončila náš projekt.

„Kdybych měl jmenovat jeden nejlepší zážitek, hodně bych váhal, ale doslova mě okouzlilo údolí Wachau. Já osobně jsem moc rád, že jsem měl možnost se zúčastnit tohoto projektu a získat mnoho zajímavých informací. Zjistil jsem také, jaký máme skvělý třídní kolektiv, jak nás tento výlet velmi sblížil a máme krásné společné zážitky.“ To jsou hlasy dalších účastníků.

Poznejme přírodní parky Dolního Rakouska! Tak se jmenuje projekt, který získal z dotačního programu Do svta!2021 v Jihomoravském kraji celkem 200 tisíc korun. Projektu se ve dnech 6. až 11. září 2021 zúčastnilo 30 žáků z kvinty a kvarty Gymnázia T. G. Masaryka Hustopeče. Za fotografie a text děkujeme Jarmile Čeperové.

