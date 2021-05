V sobotu 8. května jsme si připomněli Světový den pro fair trade. Gymnázium a střední odborná škola Mikulov už třetím rokem podporuje nejenom férový obchod, ale ve školní cukrárně a kavárně se vaří i férová káva a kakao. U příležitosti svátečního dne, který byl spojen s celorepublikovou akcí Férová snídaně, pak naši učni upekli i cupcakes z férových surovin.

Studentky septimy Anna Široká a Zuzana Fabičovičová si udělaly i férový piknik. „I když bylo v sobotu ráno dost chladno, tak jsme férově posnídaly rýžovou kaši od společnosti Damodara Vyškov, zahřál nás čaj ze Sonnentoru, čokoláda i ovoce,“ vzpomíná Anna. Ochraně přírody i zdravé výživě se věnuje od dětství a tak podle ní už stačil jen kousek, aby se zapojila do aktivit spojených s fair trade a podporou výrobců a prodejců zdravých potravin.Navíc společně se spolužačkou zmapovaly lokální výrobce, které osobně i sami podporují a mají jejich produkty vyzkoušené. „V našem okolí to je rozhodně farma Bio koření Abrle Pavlov, jejich bylinky jsou výborné. Pečivo kupujeme v Drobito pekařství Březí, výborná je i Levandulová farma ve Starovičkách a výrobky z dýňových jadérek do Herůfkových z Velkých Bílovic. A k vínu patří samozřejmě i sýr ze sýrárny Klimeš,“ prozradila svoje tipy Anna Široká studentka mikulovského gymnázia.

Jitka Sobotková

Gymnázium a střední odborná škola Mikulov