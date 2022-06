Obě paní učitelky Paříž dobře znaly a díky nim jsme se dozvěděli zajímavosti nejen o historii, ale i současnosti Paříže. Navštívili jsme mnoho míst, například muzeum Louvre, kde je vystaven nejznámější obraz Leonarda Da Vinci a to Mona Lisa. Viděli jsme také Eiffelovku, sochu Svobody, Champs-Elysées či muzeum Orsay. Vzpomínek a zážitků jsme si každý odvezl dostatek, protože to, co se nám stalo, se nestane jen tak každému.

Hned první den jsme byli okradeni. Při návštěvě v Louvru nás kvůli podezření z útoku nechtěli pustit ven. Naštěstí se ukázalo, že šlo o falešný poplach, někdo si nechal zavazadlo bez dozoru. Oslavili jsme narozeniny naší spolužačky makronkami od nejlepšího cukráře z Paříže a na závěr nám zrušili zpáteční let. Myslím, že máme až do konce života na co vzpomínat. Všichni jsme si týden moc užili, zlepšili jsme výslovnost francouzštiny a tím pádem nám teď divadlo půjde ještě líp! Každý jsme si odvezli nějaký suvenýr, zážitek a vzpomínku a těšíme se, až se do Paříže zase podíváme.



Lara Příbramská, Amálie Kmetová, Amanda Kauerová, Daniela Vlková, Michal Staško, Robin Jeřábek, Tomáš Krist