Tak co je s tím senem! Ekocentrum Trkmanka vítá Vánoce novým betlémem

Přemýšleli jsme, čím zakončit tento rok na našm ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Zaznělo Betlém. Dobře, a jaký? Dřevěný - to je moc drahý, papírový moc nevydrží, slaměný … a to by šlo. Nic se nedělo a pak zaznělo, tak co je s tím senem, jdeme na to. To byla výzva!

Ekocentrum Trkmanka letos k adventu připravilo betlém. Děti se na něj poprvé přišly podívat v sobotu před třetí nedělí adventní. | Foto: Oldřich Otáhal

Takže jsme sehnali seno, nakoupili kvanta „špagátů“ (a že jich tedy byla velká spotřeba) a dali se do díla. Nejdříve na ekocentru běhalo díky panu provoznímu cosi dřevěného, co vypadalo jako divný koník a ejhle vylíhli se z toho beránek s ovečkou. Do díla se s chutí daly naše lektorky a pod jejich rukama vyrostla Svatá rodina – Panna Marie, Josef a malý Ježíšek. Samozřejmě nesměl chybět anděl, který nám přiletěl zvěstovat novinu o narození Ježíška v Betlémě. Tak ještě jesličky a máme hotovo. No hotovo nebylo, v Betlémě ve chlévě byli taky oslík s volkem. Tak kolegům nezbylo nic jiného, než splnit přání paní ředitelce a vyrobit i oslíka a volka. Pro instalaci betlému jsme využili dřevěného altánku na zahradě při ekocentru. Česko zpívá koledy: Velkými Pavlovicemi zněla i Vrba košatá V sobotu ve čtrnáct hodin děti se zářícími prskavkami daly pokyn k rozsvícení celému Betlému včetně krásně zářící betlémské hvězdy na čele „chlíva“. Pak se rozprchly plnit si vánočně laděnou naučnou stezku, jedním z úkolů bylo i zdobení vánočního adventního věnce, který si vystavíme na recepci ekocentra. Po splnění všech úkolů se přesunuly ze zahrady do učeben na letohrádku a zde si v teple tvořily vánoční přáníčka, malovaly vánoční ozdoby ze sádry, zdobily šišky a vyráběly si rybičky z pedigu, ve volném čase si malovaly. Do pedigu se zapojili i rodiče a prarodiče, nálada byla opravdu vánoční. Vířící oheň i jemní andělé. Taková byla letošní Mikulášská metelice Na zahřátí jsme připravili pro dospělé svařák z vynikající Frankovky místního vinařství, pro děti a řidiče teplý punč s pečeným jablkem a pomerančem. Pro hladové byly připraveny palačinky s domácí marmeládou a hranolky. Velké poděkování patří mým kolegům z ekocentra, každý se dle možností zapojil do přípravy této akce, nikdo nezůstal pozadu – vyrábělo se, tvořilo se, vařilo se. Největším potěším je zpětná vazba přímo od účastníků anebo reakcí na sociálních sítích. Výběr: „Super akce! Dobře nachystané, dobře promyšlené, bezva lidi. Dostupné i pro babičky počítající desetikoruny. Mohla jsem vnoučátkům i sobě dopřát všechno.“ „Moc se nám líbilo, děti byly nadšené i my rodiče jsme si to užili“. Na dotazy - bude to i příští rok? Ano, bude. Příští rok přibude určitě ještě velbloud … necháme se překvapit, co se ještě podaří, kdo do Betléma dorazí. Rozšíříme vánoční naučnou stezku, uděláme malý jarmark s vánočními výrobky, vyhlásíme soutěž o nejhezčí a největší perníček. Termín máme v plánu na sobotu před první adventní nedělí, tak si s dětmi budeme vyrábět adventní věnce a svícny. Před betlémem Mikuláš. U Domu seniorů stojí Vargův betlém, zazpívat přišly děti Betlém bude k vidění na zahradě Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích do Tří králů. Přijďte se s dětmi na Betlém podívat, projít se zahradou a potěšit se s králíčky, morčaty, slepičkami, bažanty a rybkami. Přejeme všem příjemný adventní čas, veselé prožití svátků vánočních, splnění přání a v novém roce hodně zdraví. Za kolektiv Ekocentra Trkmanka Zita Dvořáková

ředitelka příspěvkové organizace