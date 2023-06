Předposlední květnový víkend se v Kosticích na Břeclavsku konala regionální soutěž dětských tanečníků verbuňku z Podluží. Přehlídku pořádá Obec ve spolupráci s Regionem Podluží a Sborem lektorů a znalců slováckého verbuňku při Národním ústavu ve Strážnici. Vítězové 15. ročníku postupují na Národní přehlídku, která se uskuteční v polovině června v Kunovicích na Uherskohradišťsku.

Tanečníci verbuňku na soutěži v Kosticích. Udržují tradici zapsanou v UNESCO | Foto: David Korda

Letos verbíře doprovodila cimbálová muzika Matěje Kurečky ze Starého Poddvorova. Do soutěže se v prostorách sálu Sokolovny zapojili chlapci, kteří byli rozděleni do tří kategorií podle věku - do 9 let, od 10 do 12 let a od 13 do 15 let.

Soutěžní přehlídka byla veřejná a každý verbíř se prezentoval nejméně jednou slokou zpívanou a dvěma tanečními (Válaný, rychlý, popřípadě úvratí). Podmínkou byla také prezentace v lidovém kroji. Účastník hodnita odborná porota, která byla složená ze současných nejlepších tanečníků verbuňku na Podluží. Posuzovala předzpěv, zvládnutí tanečních prvků, náročnost figur a jejich množství, regionální styl, techniku, taneční projev a výraz.

Tisíce kopretin zdobí pole v Šakvicích na Břeclavsku. Podívejte se

Seznam dětských verbířů pro regionální soutěž na Podluží – Kostice 21. 5. 2023

I. kategorie do 9 let

1. Matěj Drobilič, 6 let, Hlohovec - Páslo dívča páva - 3. místo

2. Miroslav Havlík, 9 let, Lužice u Hodonína - Jak ten ptáček pěkně zpívá

3. Jakub Juráš, 9 let, Břeclav - Sú rodiče, synka měli - 1. místo

4. Martin Kapitán, 7 let, Břeclav-Poštorná – Po trikrát sem na okénko ťukal

5. Ondřej Novák, 9 let, Hlohovec – Ked sa dívča vydávalo

6. Jan Předinský, 6 let, Mor. Nová Ves – A já mám koníčka vraného

7. Mikuláš Zlomek, 8 let, Dol. Bojanovice – V lesi ptáček preletuje - 2. místo

II. kategorie do 12 let

1. Sebastián Herzán, 11 let, St. Podddvorov – Už dozrála kukurička - 1. místo

2. Jakub Šiška, 11 let, Hodonín – Šak si dívča vykračuje - 2. místo

Rudé pole změnilo výhled na Pálavu. Podívejte se

III. kategorie do 15 let

1. Štěpán Bařina, 14 let, St. Poddvorov – Písala mně moja milá - 1. místo

2. Radim Grbavčic, 14 let, Hlohovec – V lesi ptáček preletuje - 3. místo

3. Dominik Herzán, 14 let, St. Poddvorov – Dalmácia - 2. místo

Slovácký verbuňk byl v roce 2005 zapsán jako první nemateriální fenomén České republiky na seznam světového dědictví UNESCO. Z toho zápisu vyplynuly pro naši republiku ve vztahu k zachování tohoto fenoménu pro budoucí generace různé povinnosti a závazky. Proto vznikl při Ústavu lidové kultury ve Strážnici Poradní sbor lektorů a znalců slováckého verbuňku, který má za úkol o verbuňk pečovat. Jednou z aktivit této skupiny je právě založení dětské soutěže ve verbuňku na Slovácku.