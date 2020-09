V sobotu 12.9. se zúčastnil nově složený pár Vratko Mikuláš – Anastázie Kosmáková svého prvního mistrovství ČR. I když vůbec nebyli nominovaní, odvážili se využít uvolněného místa a jít se poprat s mnohem zkušenějšími páry. Po třech měsících společného tréninku to byla odvaha, která se ovšem vyplatila.

Úspěšní tanečníci Studia Morava | Foto: Václav Kosmák

Po prvním kole velmi nervózního výkonu se již uvolnili a radovali se z postupu do druhého kola mezi 20 nejlepších párů ČR do 13 let. Byli moc šťastní a druhé kolo si velmi užili, o to překvapenější byli, že se probojovali mezi semifinalisty o čem se jim ani nesnilo. S každým kolem jejich výkon rostl a dokázali brát postupové známky i do finále. Celkově se umístili na parádním 10. místě. Velmi gratulujeme a budeme se těšit z jejich dalšího tanečního růstu.