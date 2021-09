„U soutěže Brno Open, kterou organizuji, jsem celých 20 let. Zažil jsem začátky, které se dělaly tzv. "na koleni". Jsem proto velmi rád, že můžu být u toho, když se do Brna sjede celý taneční svět,“ konstatuje známý tanečník, trenér a porotce Jan Tománek z pořadatelského tanečního klubu DSP Kometa Brno.

WDSF Mistrovství světa ve standardních tancích se uskuteční v rámci 19. ročníku Brno Open. Z 60 zemí 4 kontinentů do jihomoravské metropole zamíří přibližně 180 sportovců, aby po pauze vynucené covidovou pandemií veřejnosti opět na živo předvedli špičkové taneční výkony. Standardní tance jsou klasikou tanečních parketů, jejich vznešená elegance a krása okouzluje diváky už více než 200 let. A nejinak tomu bude 18. září v Brně – vstupenky jsou v prodeji prostřednictvím oficiálního webu Ticketstream.cz.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.