Historie na čtyřech kolech. Telnice hostila přehlídku autobusových legend

Když budu upřímný, musím se přiznat, že jsem o Telnici věděl jen to, že je to obec v okrese Brno - venkov. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1224. Žije v ní 1668 obyvatel. V podstatě jsem neměl důvod se víc o ní zajímat, ale vše se změnilo v létě 2018. Tehdy jsem se v Brně potkal s kamarádem který se mě zeptal, jestli vím, že je v Telnici setkání starých autobusů. Nevěděl jsem a hned jsem se jako fanda našich autobusů začal o toto setkání zajímat.

Jen jsem se zeptal v které Telnici, protože vím, že jedna je i v Severních Čechách. Podíval se na mě a jen mi řekl, že přece v té u Brna. Tak jsem se jednoduše dozvěděl o akci Veterán bus Kříž Telnice, kterou pořádá rodina Křížů. Celá tato akce vznikla vlastně náhodou, když pan Kříž přemýšlel o tom, jak oslavit dvacáté výročí své firmy, která se zabývá renovacemi autobusů, kdy dokáže z vraku udělat nový, krásný autobus.

Dodnes si pamatuji, že na prvním ročníku Veterán bus Kříž pršelo, podle přesvědčení všech kamarádů štěstí, po zahájení se vyčasilo a akce proběhla v tom nejlepším pořádku. Jezdím na tuto akci od prvního ročníku, ještě jsem ani jeden nevynechal, proto mohu říct, že této krásné akci i počasí přeje.

Postupně se akce v dalších ročnících stále zlepšovala, přibývaly na akci nové autobusy, ale i nákladní a osobní automobily a motocykly - veterány. Je to krásná přehlídka krásných strojů, která je navíc i poučná, protože ukazuje i poválečnou historii naší dopravy. Já bych se osobně přimlouval za to, aby pan Kříž na akci ukázal v jakém stavu, který nemá do vraku moc daleko, k nim přijede do dílny autobus a při akci může každý porovnat, v jakém stavu z dílny autobus vyjede.

Zdá se to pro ty, co „neznají mapu“, jak se říká, jednoduché, ale každý, kdo to tak bere si musí uvědomit, že je za tím krásným autobusem podle mého názoru devět až dvanáct tisíc hodin práce celé rodiny Křížů.

Jak jsme se s kamarádem shodli, když jsme si v Telnici prohlíželi vystavené autobusy a nákladní automobily, jsme již asi dlouho dospělí, protože tři čtvrtiny vystavených vozů známe z praxe, ale na druhou stranu jsme zjistili, že když jsme pohladili, opatrně autobus Škoda 706 RTO po kapotě, tak nás přestala bolet záda o kolena, prostě jsme byli přímo zázračně zdraví a stále mladí kluci, i když již delší dobu.

Pracoval jsem čtyřicet roků v dopravě a logistice, proto vím, jak je obtížné organizovat takovou akci. Chci vyslovit celé rodině Křížů za organizování této akce můj obdiv.

Již nyní se těším na další ročník Veterán bus Kříž, který je stále vynikající a mám pro návštěvníky této akce jeden důležitý vzkaz. Akce je pro všechny velmi poučná, protože ukazuje v čem a s čím jsme jezdili, je to historie na kterou by jsme neměli zapomínat. Protože kdo nezná svoji minulost, nechápe přítomnost a neumí si představit přicházející budoucnost.

Rodiče mě naučili, že život se má prožít, ne proflákat. I když jsem již v důchodu, jsem asi „špatný důchodce“, protože jsem pořád v pohybu a pořád jsem tam, kde se něco děje. Jsem rád, že tomu tak je, protože na rozdíl od dnešní mladé generace, která prosedí prázdniny u počítače, mám na co vzpomínat, hlavně na to, co jsem zažil v létě. Stále se dívám kolem sebe bavím se s přáteli, získávám nové informace. A tak jsem se náhodou dozvěděl o setkání starých autobusů, které se koná v Telnici. Je to krásná akce, jezdím na ni od prvního ročníku, s klidným svědomím mohu napsat, že tato akce je součástí mého léta. Pro mě, fandu historie našich poválečných autobusů, je to i součást mého života.