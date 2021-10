I na podzim zve, vždy o víkendech a svátcích od dvou do pěti odpoledne, k návštěvě Muzeum obce Kobylí. Tetičky, které se u muzeum starají pozvaly na konci září návštěvníky ochutnat čerstvě navařená povidla. A říjnu muzeum vedle zajímavých stálých expozici nabízí výstavy fotografií Moravského Slovácka a Modrohorské múzobraní, obrazy Vladimíra Otáhala.

Kobylské muzeum stojí za návštěvu. Nabízí zajímavé stálé epxozice i zajímavé výstavy. Na konci září pozvaly tetičky z Kobylí také na čerstvě navařená povidla. | Foto: Miroslava Jakubčíková

Tentorkát jsem se vydala v úterní sváteční den do muzea v Kobylí. Muzeum se zapojilo do akce Dáme kroj a tetičky se daly i do vaření povídel, ale v Kobylí se říká, že se budú vařit trnky. Prima akce, jela jsem také v kroji. Jsem moc ráda, že i mimo jiné, mi rodiče předaly lásku ke kroji. Muzeum je opravdu velké, sídlí v bývalé měšťance, kam jsem i já chodila. Je tam přízemí, patro, sklep a ještě dvůr. Ochutnala jsem beleše ( vdolky) s trnkama ( povidlama) všechno ještě teplé, tak doufám, že žlučník se nebude zlobit, bylo to vynikající jako od babičky.