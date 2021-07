K vycházce okolím Valtic láka řada turistických tras. Z vinařského města se můžete vydat třeba na vrch Reistna s impozantní kolonádou a odtud se vydat po hranici s Rakouskem k Bráně druidů. Za pěkné fotky děkujeme Martinu Hodoušovi.

Z vycházky okolím Valtic od kolonády na Reistně k Bráně druidů. | Foto: Martin Hodouš

Monumentální kolonáda stojí na Reistně nad Valticemi od první čtvrtiny devatenáctého století, kdy ji po napoleonských válkách nechal postavit kníže Jan I. z Lichtenštejna podle projektu Josefa Hardtmutha. Z vrcholu kolonády se naskýtá výhled do kraje. O prázdninách je vyhlídka přístupná denně od deseti ráno do šesti odpoledne, v září o víkendech od deseti do pěti. V květnu a červnu bývá kolonáda otevřená ve stejném čase od pátku do neděle. Od října do začátku května je vyhlídka zavřená.