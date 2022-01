Tentokrát jsem vyrazila na procházku do vesnice Kudějov sousedící s městem Hustopeče. Kdysi to bylo opomíjené místo, kam vlastně ani vlak nejede. Ale v nedávné době se zde začaly, stavět hotely a domy, je to taková klidná část země, proto je vyhledávaná. Zajímavý je kostel, protože jako jeden z mála má zvlášť postavenou zvonici. Většina kostelů má zvonici postavenou u hlavní lodě chrámu. Já pocházím z Kobylí a i tam je zvonice postavena zvlášť. Moc takových objektů už neznám. Vím, že pod kostele jsou i nějaké chodby. A hlavně tam mají Kamenný vrch, kde na jaře kvete spoustu hlaváčků a konikleců.