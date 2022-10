Vedle historických stavení s autentickými interiéry potěší návštěvníky i pohled do zahrádek se čtyřmi stovkami starých odrůd ovocných stromů, na obdělávané louky, historické odrůdy révy, dýňová pole a rovněž bylinkové a zeleninové zahrady. Nechybí ani oživlý statek se starými plemeny domácích zvířat od králíků pro osly a kozy. K posezení pro prohlídce pak láká hostinec na návsi.

Muzeum má letos otevřeno ještě do 1. listopadu a to denně od 9.00 do 17.00 hodin, poslední vstup je možný hodin před uzavřením. Novou sezonu potom začne příští rok počátkem dubna a opět bude mít otevřeno denně. Vstupné je 12 eur pro dospělé, děti do 18 let mají vstup zdarma, rodinné vstupné pro dva dospělé a děti do 18 bez omezení je 10 eur.